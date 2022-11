Fiorentina | Gonzalez | confermata la lesione di secondo grado alla coscia sinistra

Commenta per primo Nuovi esami in casaper Nicoche, purtroppo per la formazione viola, hanno confermato che l'infortunio alla coscia è di quelli seri. La lesione di secondo grado subita con l'Argentina è stata ...Commenta per primo Nella giornata di sabato l'esterno dellaNico, dopo esser stato escluso dai convocati dell' Argentina per i Mondiali di Qatar 2022 , è tornato a Firenze per svolgere i primi esami medici e cominciare il percorso di ...L'attaccante argentino è stato sottoposto a diverse valutazioni cliniche e strumentali dopo lo stop nell'ultimo allenamento con la Nazionale argentina ...La Fiorentina ha appena diramato un comunicato ufficiale dove dà ulteriori precisazioni sull'infortunio di Nico Gonzalez: "ACF Fiorentina rende noto che, nelle giornate di ...