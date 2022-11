Fascia Lgbtq+ | l’Olanda china il capo davanti alla Fifa | Van Dijk non la indosserà

(Di lunedì 21 novembre 2022) . Laha deciso di punire con un’ammonizione i capitani che indosseranno lada capitano OneLove ai Mondiali in Qatar, laOne Love che in Qatar è ritenuta di sostegno. La Federazione olandese ha così deciso di indossare la tradizionale. “Siamo profondamente dispiaciuti che non sia stato possibile raggiungere insieme una soluzione ragionevole. Sosteniamo il messaggio OneLove e continueremo a diffonderlo, ma la nostra priorità numero uno ai Mondiali è vincere le partite. Allora non vogliamo che il capitano inizi la partita con un cartellino giallo. Ecco perché noi, col dolore nel cuore, abbiamo dovuto decidere di abbandonare il nostro piano”, ha dichiarato la federazione in una nota. La Knvb (federcalcio olandese) aveva precedentemente indicato di essere disposta ad ...

