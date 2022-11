Fascia arcobaleno | Van Dijk non ci sta | “Ci dicono che siamo senza spina dorsale | vedremo cosa fare”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il capitano dell’Olanda Virgil vanè stato al centro delle polemiche relative all’utilizzo della‘One Love’ in favore dei diritti degli omosessuali che la FIFA ha vietato, pena l’ammonizione dei giocatori che l’avessero indossata. Era stata proprio l’Olanda a promuovere questa iniziativa, adottata presto da molte Nazionali europee. La Francia è stata la prima a tirarsi indietro ma, dopo le minacce della FIFA, è stato necessario diramare un comunicato congiunto con il quale le Nazionali rinunciavano a questo gesto di protesta nei confronti del Paese ospitante. vanera apparso fra i più convinti dell’iniziativa dichiarando: “Domani indosserò lada braccio One Love. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista. Se riceverò un cartellino giallo per averla indossato dovremmo ...

al braccio Scatta il cartellino. La Fifa stronca la protesta dei capitani Pinamonti ha patteggiato con la Procura Antidoping di Nado Italia. L'attaccante del Sassuolo avrebbe ...https://video.corriere.it/sport/- l - ex - calciatrice - alex - scott - indossa - un - collegamento - bbc/b7a4e0b2 - 69a8 - 11ed - b919 - 9f19d32d2ede tifosa iran SEPARATI ALLA NASCITA - Cissé, l'allenatore ...Doha, 21 nov. - (Adnkronos) - "Sono in una posizione in cui un cartellino giallo non è molto utile, ovviamente sostengo la dichiarazione politica dietro quella fascia, ma alla fine sono diventato un..Mentre 7 federazioni calcistiche europee decidono di non indossare la fascia a sostegno della comunità LGBTQ+ e incolpano la FIFA, per il commissario Ue Margaritis Schinas la manifestazione in Qatar " ...