(Di lunedì 21 novembre 2022) Il gergo dei piloti può trarre in inganno: «Il gioco - dicono all?inizio dell?operazione - oggi prevede uno scenario molto reale». Tra loro parlano, ma...

Gli F35 sono già tutti schierati: una quindicina portano le insegne dell'Aeronautica militare, ma altri sono stati assegnati alla Marina che li schiera progressivamente sulla portaerei. Abbiamo bisogno di aree molto grandi, complesse e strutturate: ci supportano i velivoli rifornitori europee e americani. La finalità principale è di far esercitare le forze europee e americane. F35 italiani a difesa del Mediterraneo. «Così fermiamo i russi». Schierati tutti i nostri caccia. Il gergo dei piloti può trarre in inganno: «Il gioco - dicono all'inizio dell'operazione - oggi prevede uno scenario molto reale». Tra loro parlano così. Nel corso della giornata c'è stata una dimostrazione in volo di un F35B e i decolli dei velivoli da combattimento italiani, olandesi e statunitensi.