F1 – Leclerc merita il ruolo di prima guida | Hamilton una macchina vincente | cosa ha detto l’ultimo Gp ad Abu Dhabi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quando la classe non è acqua. Quella di Charlesad Abu, che solo grazie al talento — e alla strategia a una sosta finalmente decisiva del muretto Ferrari — riesce ad avere la meglio su un Sergio Pérez (non perfetto) per il secondo posto Piloti. Il messicano, in crescita a fine stagione, perde troppo tempo nelle secondo stint di gara e anche in fase di doppiaggio, il monegasco è super nel rispondere con tempi bassi, nonostante gomme dure meno fresche. Il terzo posto per il messicano è più una sconfitta che un traguardo, specie con una Red Bull competitiva come quella di quest’anno, capace di prendere il largo dall’Ungheria in avanti (e i quasi due milioni sfogati nel budget cap non possono scalfire comunque il valore di una RB18 così). Lo dimostra anche i soli due decimi di distacco tra Pérez e Liam Lawson, il giovane neozelandese ...