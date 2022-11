Ex Gkn | l' affondo di Betori | ' Il Governo è sembrato un po' lontano' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Ex Gkn, l'affondo di Betori: "Il Governo è sembrato un po' lontano" La replica del coordinatore della struttura per le crisi d'impresa del Mise Luca Annibaletti: "Noi ci siamo, il ministro Urso visiterà lo stabilimento di Campi Bisenzio" ..." Situazione dell'insediamento produttivo ex GKN Driveline Firenze e dei lavoratori ". E' l'argomento, unico, della prossima seduta del Consiglio comunale di Firenze, prevista per lunedì prossimo, 21 ...