Europa in calo con occhi su banche centrali A Milano pesa stacco cedole dei «big»

... il listino milanese ha aperto le negoziazioni con undello 0,56% a 24.537 punti. Da ... In, il Dax tedesco e il Cac francese perdono lo 0,38% e lo 0,44%. Anche il FTSE 100 è negativo, con un ...Incide sull'indice Ftse Mib con un - 0,68% . Avvio inper le Borse europee, dopo una settimana di rialzi. Restano in primo piano i timori per l'economia, le mosse delle banche centrali (in settimana in arrivo i verbali della Fed e della Bce) e le ...Beni rifugio, dalle case all'arte fino alla moda: quali sono quelli su cui investire. Il prezzo del gas apre in calo in Europa. I contratti al Ttf di Amsterdam, hub di riferimento del Vecchio ...Incide sull'indice Ftse Mib con un -0,68% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Avvio in calo per le Borse europee ... come il resto del comparto del lusso europeo, risente delle possibili ...