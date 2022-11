EstraMoenia punta alla rigenerazione sociale Prezioso | scuola | sanità e sicurezza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 novembre 2022) di Giuseppe Delle Cave Le tre “s”:. Ambrogio, il presidente di Est(ra)Moenia, le cita spesso al primo convegno dell’Associazione che ha contribuito a fondare e che presiede da circa un anno. Un gruppo di lavoro di imprenditori, professionisti, studiosi che si pone come obiettivo quello di riammagliare la periferia orientale di Napoli al centro antico. “Ma non può esserciurbana senza”, dice con piglio deciso intrattenendosi con i cronisti prima dell’inizio della convention. Un incontro che, non a caso, si tiene nell’aula magna del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, famoso per essere sede dell’Apple Developer Academy e per essere diventato un modello nazionale di innovazione. Un hub in ...