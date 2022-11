“Espulso subito” GF Vip | la regia ha scoperto il concorrente | “Non si perdona”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 21 novembre 2022) Mentre i seguaci del GF Vip 7 continuano a dividersi sulla veridicità del loro amore, c’è chi pensa sia nato per favore di audience soprattutto per quanto riguarda Antonella Fiordelisi, uno dei cosiddetti Donnalisi è al centro del web per una possibile bestemmia. Questa volta, pare proprio così per Edoardo Donnamaria. C’è chi sui social ha annunciato che questa sarà indubbiamente “la fine dei Donnalisi”, secondo numerosi spettatori connessi su Twitter non ci sarebbe alcun dubbio sulle parole dette dal volto di Forum. Edoardo Donnamaria l’avrebbe fatta grossa. La maggioranza sostiene sia una bestemmia. Il GF Vip 7 cosa pensa? Edoardo Donnamaria, guai al GF Vip: il video Già è capitato a Charlie Gnocchi, ad Amaurys Perez ed a Luca Salatino. Ognuno di loro ha rischiato con il linguaggio, ma sono sempre riusciti a fermarsi in tempo o erano semplicemente stati fraintesi. Ma ...