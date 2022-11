Eros Ramazzotti | il video del nuovo singolo”Gli ultimi romantici” è disponibile su YouTube

(Di lunedì 21 novembre 2022)continua a cantare d’amore. Ilsingolo, tratto dall’album Battito infinito, si intitola GliRamazzoti portavoce di tutti GliIlclip ufficiale di GliNel ritornello del suosingoloracchiude il messaggio principale: “Nonostante questi tempi aridi / come vedi siamo ancora qui / con i nostri guai, quelli come noi forse sono i nuovi eroi”. Gliè il manifesto in cui può riconoscersi una generazione che sta scomparendo, quella che è ancora capace di credere nell’amore. A rendere ancora meglio il ...

E' uscito il videoclip del nuovo singolo di'Gli ultimi romantici'. Ne gli ultimi romantici il timbro inconfondibile disi fa portavoce di una generazione, quasi scomparsa, che è ancora in grado di credere nell'amore vero e ...Tratto dall album Battito infinito , il video del singolo un corto in bianco e nero diretto da Sergio Pappalettera. Il videoclip ufficiale del nuovo singolo diGli Ultimi Romantici , disponibile su YouTube da oggi. Si tratta di un corto in bianco e nero che immortala due innamorati che si completano a ...Milano, 21 nov. (askanews) - E' uscito il videoclip del nuovo singolo di Eros Ramazzotti "Gli ultimi romantici". Ne gli ultimi romantici il ...'Gli ultimi romantici' è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, estratto dall'album 'Battito infinito', pubblicato lo scorso 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live Intern ...