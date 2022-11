Enrico Montesano furibondo | “Perché non hanno tagliato quei fotogrammi visto che li giudicavano orribili? Selvaggia Lucarelli? Quello che ha detto sabato è rivelatore”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “E’ il caso di una maglietta di distrazione di massa. Il linciaggio mediatico non è affatto piacevole. Mi sento offeso e diffamato. Negli anni ho accettato le critiche, anche talvolta piuttosto pesanti, per le mie posizioni. Ma darmi del nostalgico del fascismo no, questa proprio la ribadisco al mittente. Mi devono chiedere scusa“,rompe il silenzio. L’attore comico è stato cacciato dalla Rai dopo essersi presentato alle prove di “Ballando con le Stelle” con una maglietta della Decima Mas, reparto d’assalto della Marina militare fascista. Il concorrente ha scelte di difendersi dal punto di vista legale affidandosi all’avvocato Giorgio Assumma.ricorda la sua storia politica: “Dicono che sono vicino alla destra e mi associano al Ventennio? Sono vicino a me stesso. Un uomo libero, democratico, rispettoso delle ...

Sono poi umanamente dispiaciuta per l'assenza di. Lui ha detto a sua volta che è dispiaciuto,... Il comportamento diè stato giudicato inaccettabile dalle regole dell'azienda e dai ...... Selvaggia Lucarelli contro gli hater: 'Non accetto che mi si dica cosa dovrei provare' Lutto per Selvaggia Lucarelli, scomparsa la madre Nadia: 'Morta di Covid e compromessi', il ...'Come direttore artistico di questo programma sono di dispiaciuta di non vedere Enrico ed Alessandra su questa pista, perché il loro contributo artistico è importante. Sono poi umanamente dispiaciuta ...La conduttrice tv ha voluto esprimere il proprio parere sulla sospensione dal programma dell'attore romano per aver indossato durante le prove una maglietta della Decima Mas ...