Energia | Pichetto “Per il 2023 forti preoccupazioni”

(Di lunedì 21 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sull'approvvigionamento di“per quanto riguarda i quantitativi, forse non per questo inverno che dovremmo riuscire a superare, ma sicuramente per illesono. Il venir meno delle forniture russe vuol dire che durante l'estate dobbiamo costituire le riserve, gli stoccaggi e naturalmente essere pronti per il prossimo inverno. Dall'altra parte c'è la questione prezzo, bisogna vedere che effetto ha il price cap europeo sul prezzo del gas, andremo a definire in settimana nel Consiglio Europeo dell'”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GilbertoFratin, a margine di un incontro.“Presenterò al Cdm una forma di proposta di price cap nazionale che riguarda il sistema delle rinnovabili. Significa ...

Borsa Italiana

GilbertoFratin a IDN: "L'Italia da sola non è in grado di approvvigionarsi con le proprie risorse" L'articolo Tetto all', 180EUR MWh: l'annuncio del ministroFratin a Italia Direzione Nord proviene da True ...Cosi' GilbertoFratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica intervenendo in un convegno a Milano. Preoccupazioni per i prossimi mesi Le difficolta' nel reperire l'non ... Energia: Pichetto Fratin, da 2023 superare 10 Gw di nuove rinnovabili andremo a definire in settimana nel Consiglio Europeo dell’energia”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un incontro. “Presenterò ...Possibile la presentazione di un decreto fiscale collegato. Salvini da Giorgetti per fare il punto. Pichetto: "Porteremo in Cdm un price cap per le ...