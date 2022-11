EmptyMuseum | alla scoperta del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri con Igers

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Si terrà il prossimo 26 novembre la prima edizione di #EmpytMuseum: una visita notturna dele deldi. A partecipare saranno gli influencers e i fotografi delle community diReggio Calabria eCalabria per condividere l’esperienza sui canali social. La prima città ad ospitare l’evento fu, nel 2013, New York con l’Empty organizzato al Metropolitan Museum of Art. In Italia dal 2015 l’iniziativa è stata replicata alMadre di Napoli,Venaria Reale di Torino,Fondazione Prada di Milano, aldell’Opera del Duomo di Firenze e ai Musei Capitolini di Roma. L’edizione diè ...