Emma stravolge il look per un effetto naturale | “I cambiamenti sono necessari”

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 novembre 2022) Cimomenti della vita in cui si ha voglia di cambiare, di tracciare una linea tra il prima e il dopo. Per noi donne questo dediderio di cambamento spesso si traduce con un cambio di. Così ha fattoMarrone che, non solo ha deciso di modificare il suo aspetto, ma lo ha letterlamente stravolto puntando a unpiù. E così si è mostrata in un post su Instagram, aggiungendo nelle storie una spiegazione: “I”.Marrone, come ha stravolto il suoL’abbiamo conosciuta bionda, con un colore di capelli caldo e dorato. Magari nel tempo ha giocato con le lunghezze, ha sfoggiato acconciature e pieghe diverse, ma non ha mai stravolto più di tanto il suo ...