Educazione digitale | l’Università di Salerno vince un bando internazionale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Dipartimento di Scienze Giuridiche deldegli Studi di, grazie ad un progetto del direttore Giovanni Sciancalepore, ha vinto undella durata di tre anni, presentato questa mattina all’ateneo salernitano. “Il Jean Monnet Module – ha spiegato il professor Sciancalepore, project manager DECDP – è incentrato sull’e consenso al trattamento dei dati e mira ad incrementare la fiducia dei cittadini europei sulla tutela della privacy nel mondo. Il modulo – ha illustrato il direttore – avrà una durata di tre anni: per il primo anno ci concentreremo su lezioni frontali di 70 ore totali per i nostri studenti universitari; i successivi due anni ci apriremo agli ordini professionali e agli Enti che vorranno ...

