Ecco perché il bonus matrimoni prima in chiesa | poi per tutti è una proposta sterile

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov – Il, così, soltanto nelle parole, rende evidente già quale sarebbe l’intento del legislatore – in questo caso di provenienza leghista – nell’ottica di un ipotetico “riaccentramento” della famiglia in una società in cui la stessa è profondamente disgregata e minacciata praticamente ogni giorno., la “strana”della Lega Ladi legge della Lega presenta prevede uno fino a 20mila euro, inziialmente focalizzato unicamente su chi si sposa in, poi “rettificato”. Da Palazzo Chigi intanto si precisa che l’iniziativa non riguarda l’esecutivo ma è esclusivamente parlamentare. Lo ripete anche il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Il...