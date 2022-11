EA7 Emporio Armani Milano | nel successo contro Trieste il miglior Mitrou-Long della stagione 23 punti e 28 di valutazione

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Vittoria interna per la EA7che si impone sulla Pallacanestroper 98-81. L’Olimpia si assicura così il secondo posto solitario in classifica a una vittoria dalla Virtus Segafredo Bologna, staccando la Bertram Yachts Tortona sconfitta a Brescia. I 98realizzati sono il massimo inper i biancorossi, che ne avevano segnati 85 come “high” nella gara vintaPesaro. La squadra allenata da coach Messina ha mandato a bersaglio 16 triple, eguagliando la prestazione realizzata dalla Tezenis Verona alla 1ª giornata di campionatoBrindisi e fermandosi ad una sola bomba dal record di Sassari firmatoScafati proprio in questa 7ª giornata. 7 delle 16 triple segnate da ...