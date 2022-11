Duplice omicidio nel veneziano | il killer si è tolto la vita | era l' ex marito della donna

(Di lunedì 21 novembre 2022) E' stato ritrovato stamane all'interno di una un capannone di Oriago di Mira, nel, il cadavere dell'uomo che ieri sera ha ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno. Lo confermano fonti dela Procura di Venezia. Sul caso stanno svolgendo indagini i carabinieri. Le due vittime, che vivevano insieme, sono state trovate uccise a coltellate ieri sera nella loro casa a Spinea (Venezia), in via Leopardi. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai Carabinieri, allertati da una figliache dal pomeriggio non riusciva a contattare la madre. Inizialmente si era pensato a un caso di-suicidio, ma in nottata si era fatta avanti la pista del. Le vittime sono entrambe di origine albanese. Sul luogotragedia gli investigatori ...

Si è tolto la vita l'uomo ricercato in relazione alla morte di due persone ieri a Spinea. Il suo cadavere è stato ritrovato all'interno di un capannone a Oriago di Mira nel veneziano. Ieri notte un ...E scartata l'ipotesi di- suicidio ecco la pista del: è già scattata la caccia all'uomo . Il ritrovamento ieri sera, poco dolo le 21:00. La figlia della donna era ...SPINEA - Due morti, un uomo e una donna, in una casetta bifamiliare in via Leopardi, una piccola strada in una zona residenziale non lontana da via Roma, a Spinea. Li hanno scoperti ...A Spinea (Venezia) un uomo e una donna di origine albanese, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi a coltellate nella loro casa. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai carabinieri, allert ...