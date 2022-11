“Due dentro” GF Vip 7 | bomba sulle nuove concorrenti | subito dentro | c’è bisogno di loro

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ogni giornata trascorsa daidi Alfonso Signorini nello spiato appartamento di Cinecittà non è più cosa scontata. Da quando il Covid ha varcato la porta rossa del GF Vip 7 la partecipazione di tutti ora sono in bilico. Servono rinforzi, starebbero arrivando. Due iconici volti della televisione presto entreranno Sono due donne molto affascinanti, con curriculum fitti alle spalle e tante avvincenti storie da raccontare. Non solo perché, da quanto emerso in queste ultime ore sulla pagina Pipol Tv, dovrebbe unirsi apure un altro vippone “che romperà gli equilibri della casa” del GF Vip 7. Chi sono i possibili nuovi? GF Vip 7, le due“Clamoroso. Vista l’esigenza dettata dai casi Covid il GF Vip sta pensando di anticipare gli ingressi dei nuovi ...