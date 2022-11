Dramma nel mondo del calcio | morto suicida il 27enne svizzero Karim Gazzetta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nelle ultime ore, una vera e propria tragedia neldel. Il calciatore, si èto con un colpo di arma da fuoco alla testa mentre si trovata in Bosnia ed Erzegovina, in Mostard. Il giocatoremilitava nel HSK Zrinjski, squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto. Il giocatore aveva un L'articolo

Con Bianca Atzei hanno iniziato a cercare un figlio dopo appena 2 mesi di convivenza ma2021 hanno dovuto affrontare ildi un aborto spontaneo. 'Dalla gioia più grande, alla sofferenza più ...In Bosnia si è consumato un. Karim Gazzetta , ventisettenne trequartista svizzero che militava nello Zrinjski Mostar, ... L'ex nazionale nelle giovanili elvetiche che ha militatoServette,...Una giornata che purtroppo si è trasformata in una tragedia, quando è scivolata ed è precipitata nel vuoto, perdendo la vita. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 novembre, davanti agli ...Il 27enne, arrivato in estate dal Neuchatel, si è lanciato dall'ottavo piano di un palazzo in centro: la polizia indaga ...