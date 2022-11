Donne vittime di violenza | reddito di libertà solo per poche | finanziate 600 richieste su 3 283

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ogni anno sono circa 50mila leche si rivolgono ai centri anti. Nel 2020, leassistite dai CAV senza lavoro o risorse per rendersi autonome erano il 60,5%. E la quota sale al 70% tra le giovani dai 18 a 29 anni, le più precarie. Ma gli strumenti adottati dall’Italia per supportare economicamente e finanziariamente lesono pochi, frammentari e inadeguati. Il “di”, istituito nel maggio 2020 con il DL Rilancio dopo i lockdown imposti dal Covid-19, oggi è uno strumento per l’indipendenza economica dellein condizioni di povertà che hanno subito. Si tratta di un supporto di 400 euro al mese per massimo 12 mesi. Il RdL è finanziato con 12 milioni di euro per il periodo 2020-2022: nel primo anno ...

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri , ricorda: "Su 295 omicidi commessi nel 2021, sono ben 118 quelli che hanno avutocome. Di queste, sono 102 quelle assassinate in ambito familiare e ...... bensì dei nipotidella rete di sequestri e sparizioni forzate della feroce dittatura di ... ha camminato portando su di sé questo bisogno di, di Madri e Nonne, di trovare e sapere dove ... Giandavide De Pau, come preventivato, è stato incastrato dalla sua stessa disorganizzazione. Cadaveri lasciati sulla scena, imbrattamento ematico, tracce ed immagini riprese dalle telecamere.Quello della violenza è un problema reale, che, però, solo in tempi recenti ha acquistato dignità giuridica. Ma che cos'è, esattamente, la violenza Come si espleta Come si contrasta Come si può int ...