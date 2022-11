Dolore senza fine per Gemma Galgani | ha voluto raccontarlo a tutti

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha vissuto un vero e proprio dramma che l’ha segnata per il resto della sua vita e di cui tende a parlare davvero poco. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne haè uno dei personaggi di punta del piccolo schermo nostrano che ha trovato un certo successo prendendo parte al Trono Over di Uomini e Donne. La dama di Torino da anni è alla ricerca dell’amore. Amore che purtroppo non sembra bussare alla sua porta in quanto ogni conoscenza termina non proprio nel migliore dei modi. Delle sue vicende sentimentali, grazie alla sua premassiccia nel programma di Maria De Filippi, si sa tutto ma del suo privato non si può dire la stessa cosa. Non, ...