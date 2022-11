Docente morta per esposizione all’amianto a scuola | confermata la condanna del Ministero | ai figli il risarcimento di 930mila euro

Agenzia ANSA

Un assaggio di cosa ci aspetta Unauniversitaria viene trovatain un'aula. Un cuoco viene assassinato nel suo ristorante. Il capo di un campo scout viene ucciso in misteriose ...Tanti gli argomenti affrontati dalla conduttrice, cantante, ballerina edel talent show. Tra questi Lorella ha parlato anche di un momento molto doloroso della sua vita: l'anno 2002. In quel ... Docente morta per amianto, confermata la condanna del Miur - Emilia-Romagna La docente Olga Mariasofia D’Emilio morì nel 2017 di mesotelioma per l’esposizione alla fibra killer nella scuola media Farini di Bologna.La Corte d'Appello di Bologna ha respinto il ricorso del ministero dell'Istruzione contro la sentenza che lo condannava al pagamento di 930mila euro di risarcimento a favore dei figli della professore ...