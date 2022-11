Djokovic vince a Torino | sesto successo alle Atp Finals

(Di lunedì 21 novembre 2022) E` Novakil vincitore delle Atp2022. Al Pala Alpitour il serbo torna are la manifestazione dopo ben sette anni, superando in due set il norvegese Casper Ruud, numero 4 del Ranking Atp. Una vittoria che permette al tennista serbo di chiudere il torneo da imbattuto e, conseguentemente, di ricevere il massimo dei punti e del montepremi disponibile., attualmente numero 8 del ranking Atp, riceverà un assegno record da 4,740,300 dollari e 1500 punti che gli permetteranno di risalire fino alla quinta posizione nel ranking mondiale. Eguagliato il record di Roger Federer con sei successiAtp Final Series.chiude anche da imbattuto,il titolo n°91 della carriera."E' stato un match difficile, deciso da un solo break di vantaggio ...

