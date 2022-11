Djokovic trionfa a Torino | sberleffi social su Burioni che scrisse | “Senza vaccino carriera finita”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il trionfo di Novakagli Atp diha riportato alla luce le nefaste profezie di Robertosul 35enne tennista serbo. Il virologo aveva previsto che, essendo non vaccinato, avrebbe prematuramente messo fine alla suaper colpa del long covid. Il tweet che impazza in queste ore è di 10 mesi fa, precisamente 8 gennaio 2022. Cinguetta: “Nel 2019ha guadagnato oltre 50 milioni di euro. Mi chiedo perché non si sia preso – magari strapagandolo – un consulente migliore di quello che gli sta rovinando definitivamente la”. Malan si complimenta ironicamente per “le diagnosi disu“ Invece, le cronache tennistiche dicono tutt’altro. L’edizione delle ATP Finals appena conclusa ...

Il campione serbo si aggiudica il trofeo per la sesta volta eguagliando il record di vittorie di Roger Federer Torino, 20 nov. Nolevince le Atp Finals ed è il 'Maestro' del 2022. Al Pala Alpitour di Torino il campione serbo si aggiudica il trofeo per la sesta volta eguagliando il record di vittorie di Roger Federer. L'ex ...1 / 4 Novak, re per la sesta volta alle Nitto Atp Finals 2 / 4 Novak, alla presentazione delle Nitto Atp Finals di Torino 3 / 4 Novakcon in mano il trofeo vinto alle Nitto ...Dopo il trionfo alle ATP Finals, Novak Djokovic chiude la stagione al quinto posto del ranking mondiale. Il serbo, che non ha potuto giocare ...Un'impresa che ribadisce la straordinaria capacità del belgradese di esibirsi in ogni contesto. Federer, a suo tempo, ci era riuscito vincendo a Stoccolma, Basilea, Cincinnati, ATP Finals e Australian ...