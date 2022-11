Disney | Bob Iger torna come Ceo dopo le dimissioni di Bob Chapek

Iger torna a ricoprire il ruolo di CEO dicon effetto immediato, sostituendoChapek dopo un breve e tumultuoso mandato. Lacon un annuncio nella tarda serata di domenica ha dichiarato di aver riconfermato Iger come ...A due anni dal suo insediamento come CEO dell'imperoChapek ha ricevuto nelle ultime ore il benservito dal consiglio di amministrazione, al suo posto si insedieràIger , l'uomo che ...What's old is new again at Disney (DIS): Bob Iger is officially back as CEO. In a shocking turn of events, the media giant announced late Sunday that Iger will return to lead the company as its chief ...Bob Iger torna a ricoprire il ruolo di CEO di Disney con effetto immediato, sostituendo Bob Chapek dopo un breve e tumultuoso mandato. La Disney con un annuncio nella tarda serata di domenica… Leggi ...