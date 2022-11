Dirigenti scolastici | Valditara incontra i sindacati di categoria | appuntamento per martedì 29 novembre alle 16 | 30

NO all' Autonomia differenziata , che creerebbe 20 sistemidiversi, con l'aumento delle ... che il nuovo accordo restringe ulteriormente, ampliando i poteri deifino alla ...e alla Polizia Municipale; all'USP per l'inoltro aidi ogni ordine e grado. data la massima divulgazione del presente dispositivo a mezzo stampa. Il presente provvedimento è ...Quest’anno l’iniziativa si è svolta presso il plesso scolastico “Federico da Montefeltro”, in Via Monte Catria, a Montecchio, dove alle ore 11.00, alla presenza dei ragazzi, del Dirigente Scolastico d ...TUaSCUOLA è diventato un centro scolastico e culturale impegnato a contrastare la fobia della scuola, con numerose proposte e collaborazioni di livello, oltre che un metodo innovativo. Per saperne di ...