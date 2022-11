Diretta Stati Uniti - Galles 1 - 0 | comincia la ripresa

(Di lunedì 21 novembre 2022) AL RAYYAN ( Qatar ) - All'esordio al Mondiale in Qatar ,si sfidano per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B (ore 20, 22 locali). Segui ladella partita qui ...

AL RAYYAN ( Qatar ) - All'esordio al Mondiale in Qatar ,Uniti e Galles si sfidano per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B (ore 20, 22 locali). Segui ladella partita qui ...Il Cdm non è stato ancora formalmente convocato ma i ministri sonopreallertati per la riunione serale che potrebbe essere preceduta da incontri politici per valutare le questioni ancora aperte.Riascolta Biocarburanti e neutralità tecnologica di Smart Car. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Al Grande Fratello Vip il cast potrebbe subire un ulteriore perdita. Dopo i numerosi casi di Covid, Signorni potrebbe essere costretto ad affrontare ...