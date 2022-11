Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 21 novembre

(Di lunedì 21 novembre 2022)Vip, per il diciottesimo appuntamento nuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip , diciottesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –> canale cinque via alla nuova serie con laiuto del cielo L'articolo 361magazine.

..., c'è L'Eredità ' ha asserito inoltre il conduttore, chiudendo la gag e iniziando a presentare i concorrenti, partendo dalla campionessa Sarah, che stasera è riuscita a difendere alla...Letture e musica a cura di Teresa Capozzastreaming sul canale youtube del CPIA Bat "Gino ... Una coppia da Guinness è un libro sulla corsa Molto di più! In primo luogo è unastoria d'...Questa sera, giovedì 10 novembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste ..."Grande Fratello Vip" torna in prima serata su Canale 5 per il suo diciottesimo appuntamento. Il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt ...