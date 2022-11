Diretta Austria - Italia 2 - 0 | Mancini saluta il 2022 con un ko

(Di lunedì 21 novembre 2022) VIENNA () - Si chiude con una sconfitta l'anno dell', cheamaramente unsegnato dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui l'Ecuador ha ...

(4 - 2 - 3 - 1) " Lindner 7; Posch 7, Lienhart 7, Alaba 8.5, Wöber 6 (71 Mwene 6); Seiwald 6, X. Schlager 8; Baumgartner 6 (81 Grillistch 6), Sabitzer 6.5, Adamu 6.5 (81 Schimd 6); Arnautovic ...E proprio nel giorno in cui l'Ecuador ha battuto i padroni di casa nel match inaugurale della Coppa del Mondo , gli azzurri hanno perso 2 - 0 in amichevole contro l'a Vienna. A decidere il ...Notte fonda a Vienna: Settima sconfitta per Mancini in nazionale. 80': progressione impressionante di Zaniolo sulla fascia: dopo aver raggiunto il fondo, serve un assist a Chiesa che non riesce a inqu ...83' - Conclusione di Gregoritsch dalla distanza, palla direttamente sul fondo. 81' - Doppio cambio nell'Austria: escono Adamu e Baumgartner, entrano Grillitsch e Schmid. 81' - Occasione Italia!