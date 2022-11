Diario Qatar 2022 | day 1 | L’Inghilterra ne fa 6 | solo pari tra Usa e Galles

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha – Sono ormai entrati nel vivo i Mondiali in. La prima partita del secondo giorno vedeumiliare l’Iran con un punteggio di 6-2. Bene anche l’Olanda, che batte 2-0 il Senegal. In seratauntra Stati Uniti d’America e: finisce 1-1. In aggiornamento…

Il Faro online

