“Devastante” Mamma e papà muoiono a pochi giorni di distanza | cosa succede ai figli di 6 e 8 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Due bimbi piccoli sono rimasti senza i genitori dopo che la madre e il padre sono morti tragicamente a poche settimane l’una dall’altra. Sia Chris Mills che Amie Walton sono morti adi un mese l’uno dall’altro, lasciando uno otto, Harry, e laa di sei, Mia. Amie Walton, malata di cancro al fegato e all’intestino, si è svegliata scoprendo che il suo compagno Chris, 42, era morto per lo scoppio di un’ulcera allo stomaco. Esattamente quattro settimane dopo, Amie ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morta a soli 30, riferisce il quotidiano BirminghamLive. “Continueremo a vivere con loro entrambi nei nostri cuori e faremo del nostro meglio per allevare i loronel miglior modo possibile. can. Ancora ...