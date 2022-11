Desirée Mariottini morta a San Lorenzo | condanne confermate in appello | anche i due ergastoli La mamma | ' Sono mostri | restino dietro le

(Di lunedì 21 novembre 2022)inlea duee a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati per la morte della 16enne originaria di Cisterna di Latina, deceduta il 19 ...

Il fatiscente stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma dove ha trovato la morte Desiree. Leggi Tutto Leggi Menovenne trovata senza vita nello stabile di via dei Lucani ..., confermate anche in appello le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati per la morte della 16enne originaria di Cisterna di Latina, deceduta il 19 ...