Debutto da sogno per l' Inghilterra | Iran travolto 6-2

(Di lunedì 21 novembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) –da incorniciare per l', che si impone per 6-2 contro il malcapitatonel match inaugurale del gruppo B ai Mondiali in Qatar. Una sfida che si chiude di fatto nel primo tempo, quando le reti di Bellingham, Saka e Sterling indirizzano da subito la contesa. La gara si apre con “God save the King”, intonato per la prima volta a un Mondiale, e con l'innoiano non cantato dai giocatori in campo in segno di protesta nei confronti del regime. All'8?, un grave infortunio al naso accorso al portiere asiatico dopo uno scontro con un compagno ferma a lungo il gioco, che riprenderà solo diversi minuti più tardi dopo la sostituzione. Il vantaggio inglese arriva al 35?. Shaw viene servito sulla sinistra e mette un traversone perfetto sulla testa di Bellingham, che insacca ...