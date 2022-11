De Siervo | 'Il caso D'Onofrio è inquietante | non mi sento tranquillo L'AIA deve dare delle spiegazioni'

TUTTO mercato WEB

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, si esprime così in merito aldi Rosario D'Onofrio, ex procuratore dell'Aia arrestato per traffico internazionale di droga. 'Non ho ...Neldi Allegri, le gare in questione sono state quelle contro Inter, Verona e Lazio , tutte ... L 'ad della Lega Luigi Deha illustrato nel dettaglio le motivazioni del riconoscimento ad ... De Siervo: "Caso D'Onofrio inquietante, non mi sento tranquillo. L'AIA deve dare delle spiegazioni" L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo ha parlato a "La politica nel pallone" su Rai GR Parlamento: "Qatar A livello sportivo la partita di ieri è ...Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento: "Qatar A livello sportivo la partita di ieri è stata normale, per un evento ...