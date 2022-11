Daniele contro Oriana | lei si sfoga | “Mi ha detto una frase bruttissima”

Leggi su biccy

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quasi metà della casa del GF Vip è schierataMarzoli e tra questi gieffini c’è ancheDal Moro. Il veneto non ha perdonato alla spagnola di averlo tirato in mezzo ad un triangolo con Antonino e per questo la settimana scorsa è andato su tutte le furie: “Non mi interessa che ti scusi. Levati non voglio parlarti. Ti avevo avvisata che non volevo clip o situazioni del genere. Non mi piace essere messo in mezzo a queste dinamiche. Te l’avevoe tu hai continuato. Io so bene come finiscono queste storie, ho già fatto il Grande Fratello. Ti avevo avvisata ‘lasciami stare non continuare’ e tu invece hai continuato. Sappi che io ti nominerò fino alla fine!” Nonostante la gieffina abbia cercato di chiarire in più occasioni,le ha sempre chiuso la porta in faccia. A quanto pare ...