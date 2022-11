Da Suor Cristina a “Cristina” | La nuova vita dell’ex di The Voice | che lavoro fa oggi?

(Di lunedì 21 novembre 2022) Da qualche tempo a questa parteaveva fatto perdere le tracce di sé stessa sui social e non solo, ma mentre tutti i fan pensavano che fosse immersa nel suo ruolo ecclesiastico… ecco che la trentaquattrenne ex di Theera, invece, impegnata in un lungo percorso che l’ha condotta ad essere semplicemente “”.– PeriodicoItalianoEra il 2014 quandoviene avvisata dai reclutatori di Theche, a loro volta, avevano visto la giovane artista in un video diffuso online circa un concorso di musica ecclesiastico al quale aveva preso parte. Da lì per la ...

... la rarissima foto social del figlio Alexander di Roberta Mercuri "Non siamo diventati genitori, ma riusciamo ugualmente a essere felici" di Elisa Venco, che vinse The Voice nel 2014, ...... la rarissima foto social del figlio Alexander di Roberta Mercuri "Non siamo diventati genitori, ma riusciamo ugualmente a essere felici" di Elisa Venco, che vinse The Voice nel 2014, ...Lei è Cristina Scuccia, 34 anni, di Vittoria, in Sicilia e come si legge sulla pagina facebook “Storie degli Altri”, ha trascorso 15 anni della sua vita nell’ordine delle Suore Orsoline. Nel 2014 si è ...(Adnkronos) – “Suor Cristina dice addio al velo Una scelta coraggiosa, sarà sicuramente un momento particolare”. A parlare è il cantautore Giuseppe Cionfoli, noto al grande pubblico negli anni Ottant ...