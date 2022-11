(Di lunedì 21 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –delpunta sulla nuova clientela retail con il lancio di, una digital pack solution caratterizzata da una formula innovativa, sostenibile e inclusiva rivolta in particolare alle. La nuovaonline prevede l’opzione Time Deposit a 12 mesi, che permette di ottenere una remunerazione lorda del 2,75%. Lo stesso tasso è applicato nelle filiali delladelsulla nuova liquidità vincolata.è una delle tappe del percorso strategico di trasformazione digitale, avviato nel 2021 dadel, che in meno di due anni ha generato una crescita considerevole dei servizi on line per volumi (+181% pari a 8 miliardi di transato) e ...

Messina Oggi

Laha finalizzato in favore deII'azienda, con sede operativa a Sanremo, un'operazione per ... il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti, nell'ambitoTemporary Crisis ...... che ora copre circa l'ottanta per centofabbisogno energetico nazionale. A Chiinu, la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha promesso assistenza e laeuropea per la ... Da Banca del Fucino nuovo offerta “Dream” per generazioni nextgen Change Capital, fintech che innova l’accesso al credito per le PMI, amplia l’offerta specialistica grazie alla nuova partnership siglata con Banca Privata Leasing (BPL). Grazie all’accordo, le aziende ...Il documento sulle generalità dell’immobile può essere richiesto sia dall’istituto di credito che concede il mutuo, sia dal soggetto acquirente.