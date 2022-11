Curling | Europei maschili 2022 | l’Italia sa solo vincere | battuta anche la Germania

(Di lunedì 21 novembre 2022) Buonala quinta peraglidi, dove Amos Mosaner e compagni confermano di essere irresistibili e vincono per la quinta volta su cinque in questa rassegna. Lainsidia gli azzurri, ma arriva un sofferto 6-5 finale che ci consente di resistere in vetta alla classifica del round robin a punteggio pieno. Dopo il successo contro la Turchia in mattinata, dunque, ne arriva un altro contro i tedeschi in un incontro più probante sul ghiaccio svedese di Ostersund. Il match, va detto, è effettivamente assai equilibrato. Martello alnel primo end, in cui gli azzurri si accontentano di unpunto. Diventano due dopo il secondo end nel quale rubiamo la mano ai nostri avversari grazie a ...

Nel quinto incontro aglidi Oestersund di cruling giunta la prima sconfitta per la Svizzera femminile di Silvana Tirinzoni. Nella sfida con l'unica altra imbattuta sino a oggi, la Danimarca, le rossocrociate si ...RISULTATI QUINTA GIORNATAFEMMINILE 2022 Italia vs Ungheria 13 - 2 Danimarca vs Svizzera 9 - 6Seconda giornata consecutiva ieri costellata di vittorie per l’Italia agli Europei di Curling di scena a Oestersund, in Svezia. Mentre la Nazionale maschile prosegue il suo cammino ancora senza sconfi ...Non si ferma la Nazionale femminile di curling guidata dall’allenatrice Violetta Caldart. Le azzurre, impegnate agli Europei di scena a Oestersund, in Svezia, trovano la quarta vittoria contro l’Unghe ...