Cuneo fiscale | fisco | pensioni Ecco la Manovra da 32 miliardi

(Di lunedì 21 novembre 2022) È stata una giornata di limature e ritocchi allaeconomica in vista dell'approvazione attesa al Consiglio dei ministri. Il documento dovrebbe aggirarsi attorno ai 32di euro e sarà incentrato sul contrasto al caro energia. Un testo, dunque, chiamato a fare fronte alla congiuntura economica internazionale, influenzata dal conflitto in Ucraina che si protrae da 9 mesi con il conseguente aumento di bollette e carburanti e la corsa dell'inflazione. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e i tecnici del Mef hanno lavorato fino a tardi per limare gli ultimi provvedimenti, con il testo finale che potrebbe subire variazioni fino all'ultimo. Ma l'impianto centrale del documento di programmazione di bilancio appare ormai definito: due terzi delle risorse andranno alla mitigazione del caro energia, con il rinnovo dei provvedimenti già in ...