Cuneo fiscale 2023 | nuovo taglio in arrivo Novità in Manovra

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilalsarà confermato con certezza nella prossimadi bilancio targata Governo Meloni. Nella serata del 21 novembre è atteso il Consiglio dei ministri per l’approvazione del testo di Legge, che dovrà poi andare in Commissione, poi in Parlamento, e infine approvato entro fine dicembre 2022. Provvedimento che conterrà la misura impattante in busta paga.Quasi certamente la riduzione delsarà confermata al 2% (come è ora) per i lavoratori già beneficiari. Sarà inoltre portata al 3% per le categorie di lavoratori definite fragili: con reddito fino a 20mila euro. Obiettivo dell’esecutivo è arrivare, entro fine legislatura, a quei 5 punti percentuali tagliati, come promesso da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia in campagna elettorale. Un po’ a favore dei ...