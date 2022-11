Cristina Scucia | l’ex suor Cristina si racconta a Verissimo

Leggi su zon

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del web, dopo che Silvia Toffanin a, ha accolto la sua nuova ospite,Scuccia. Un nome che forse a molti potrebbe non suggerire niente, visto che in realtà la Scuccia è stata conosciuta per anni come, colei che vinse nel 2014 The Voice. Da allora ne è passato di tempo, è anche la vita delsi è radicalmente trasformata. Questo perchéScuccia ha infatti deciso di abbandonare il convento. Una scelta che è arrivata dopo tanto rimuginare, ma che alla fine si è rivelata inevitabile da prendere. “Non è successo nulla in particolare. A un certo punto non stavo più bene. È come se la ...