Cristiano Ronaldo | “Parlo quando voglio Felice anche senza Mondiale | ma vorrei chiudere con scacco matto a Messi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Il tempismo è sempre il tempismo, non devo preoccuparmi di ciò che pensano gli altri.. Tutti sanno chi sono, in cosa credo. In Portogallo mi conoscono daavevo undici anni. Non saranno influenzati da ciò che la gente dice e scrive su di me. Il gruppo è molto unito, quanto successo non cambierà l’umore della squadra. Sento sempre la responsabilità, mi piace averla”. Cosìin una conferenza quasi a sorpresa direttamente dal Qatar, dove è impegnato nei Mondiali con il proprio Portogallo. Nelle sue prime parole dopo l’intervista-bomba rilasciata a Piers Morgan, dove ha attaccato il Mster United, rispedisce al mittente l’accusa di aver destabilizzatola sua Nazionale, smentendo i rapporti freddi con ...