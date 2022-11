Crisi matrimoni religiosi | la Lega propone bonus da 20mila euro

Leggi su zon

(Di lunedì 21 novembre 2022) In Italia sempre meno persone decidono di celebrare il proprioo anche in chiesa: una “” alla quale laintende far fronte attraverso un cospicuo incentivo economico. Una proposta di legge che si, così, di contribuire alle ingenti spese che uno religioso comporta, dagli ornamenti, agli abiti degli sposi, fino ad arrivare alla ristorazione. Un’idea immediatamente ridimensionata e rivalutata: “La proposta di legge a mia prima firma per questioni di oneri prevedeva undestinato ai soli, – spiega il primo firmatario Domenico Furgiuele – durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure ...