Cremlino | ' In Ucraina raggiungeremo i nostri obiettivi | che vuol dire'

21 nov 10:51: inraggiungeremo i nostri obiettivi 'La Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi, e li raggiungerà'. Lo ha affermato il portavoce delDmitry Peskov in merito ...Lo ha affermato il portavoce delDmitry Peskov in merito all'operazione militare in, rispondendo al presidente Volodymyr Zelensky che ha accusato Mosca di non volere negoziare con ...La Russia, attraverso l'operazione militare speciale in Ucraina, "vuole raggiungere i suoi obiettivi e li raggungerà". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, ...L’Agenzia Atomica riferisce che le bombe di ieri sono cadute a pochi metri dai reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambi d’accuse tra Mosca e Kiev ...