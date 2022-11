Covid | vaccini ' importanti' per 84 | 8% italiani | più di media Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bruxelles, 21 nov. (AdnKronos Salute) - Icontro-19 sono "" per l'84,8% degli, molto più dellaUe che è del 78,4%. E' uno dei dati che emergono dal rapporto della Commissione europea sullo stato della fiducia neinell'Unione nel 2022, pubblicato oggi. La fiducia neiin generale, non solo quelli anti-per i quali nel 2018 e nel 2020 non c'erano dati poiché ancora non esistevano, nell'Ue a 27 è andata calando: sui 25.143 sondati, solo l'81,5% ritiene che isiano, in calo dal 91,8% del 2020 e dall'89,6% del 2018. Per gli-19 sono anche sicuri (81,3% nel pubblico ...