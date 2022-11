Covid | tornano a salire contagi e ricoveri Cartabellotta Gimbe | «Il governo vari un piano per l’inverno»

(Di lunedì 21 novembre 2022)i dati sui, le terapie intensive e i nuovida-19. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana dall’11 al 17 novembre. Negli ultimi sette giorni presi in esame, isono aumentati del 15% (da 181mila a 208mila), le terapie intensive del 21,7% e iin area medica del 9,8%. Calano invece i decessi: 533 in sette giorni, 23 in meno della settimana precedente. «Con la circolazione virale in aumento ci si attende dalunper», ammonisce commentando i dati Nino, presidente della Fondazione. Al momento, prosegue ...

