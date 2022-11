Adnkronos

Lo indicano nuovi dati annunciati dal colosso Usa e dal suo partner tedesco Il vaccino anti -bivalente di- BioNTech aggiornato a Omicron 4 e 5 protegge anche da Cerberus (BQ.1.1), la nuova sottovariante Omicron che sta crescendo più delle altre in Italia (la sua 'capofamiglia' ...I vaccini antiin Italia Due sono i tipi di vaccino antisomministrati nel nostro Paese fin dal principio: quelli a mRNA (Cominarty/BioNTech) e quelli a vettore virale (AstraZeneca ... Covid, Pfizer: "Vaccino Omicron 4-5 protegge da Cerberus e altre varianti" Uno studio reso noto da Oxfam ed Emergency rivela come i Paesi ricchi si siano già assicurati il triplo delle dosi dell’antivirale Paxlovid prodotto da Pfizer e raccomandato dall’Oms rispetto ai Paesi ...Il nuovo vaccino sfrutta la stessa tecnologia già utilizzata nei sieri antinfluenzali stagionali Vaccini sì, vaccini no. Impazza in questi giorni la polemica sulle affermazioni di Marcello Gemmato. Il ...