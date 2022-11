Covid oggi Sardegna | 343 contagi e 3 morti | bollettino 21 novembre

Leggi su sbircialanotizia

Sono 343 i nuovida coronavirus212022 in, secondo dati e numeri dell'ultimo-19 della Regione. Si registrano altri tre decessi. Dei nuovi casi di positività, 281 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1353 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 87 (+5) mentre sono 7611 i casi di isolamento domiciliare (+65). Si registrano 3 decessi: un uomo di 90 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari, e due deceduti nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione.