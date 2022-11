Covid | nuovi casi +15% e ricoveri +9 | 8% - Gimbe | atteso un piano del governo

(Di lunedì 21 novembre 2022) I posti leggooccupati in area critica, dal minimo di 203 il 10 novembre, sono a 247 il 17 novembre. Vaccinazioni in calo - Scendono intanto le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino. Al ...

Leggi Anche, Gimbe: 'Sanatoria per i no vax è un'amnistia diseducativa e anti - scientifica' Ricoveri in crescita - Anche in ospedale la situazione peggiora, con i ricoveri che crescono sia ...Restano stabili ivaccinati: 1.239 rispetto ai 1.258 della settimana prima ( - 1,5%) e al 18 novembre 6,8 milioni di persone sopra i 5 anni non hanno nemmeno una dose di vaccino mentre in 7,38 ...Lunedì 21 novembre sono stati registrati 229 nuovi casi di contagio (erano 415 domenica), che salgono quindi a 411.798 totali dall'inizio dell'epidemia, di cui gli attualmente positivi sono 4.491 ( -1 ...Adesso è il momento di pensare a una nuova visione del Sistema sanitario nazionale e dei Sistemi regionali che tenga conto delle criticità venute a galla con l'emergenza Covid Su questi temi si ...